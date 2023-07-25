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Güncel
AA 25.07.2023 18:28

Rize'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Rize'de bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Rize'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada Halil İbrahim Ak'ı bıçaklayarak öldürdüğü, Sedat S. ve Miraç B'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücahit K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rize Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden Halil İbrahim Ak'ın cenazesi de Güneysu ilçesindeki törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Yaralıların tedavisi ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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