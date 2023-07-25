Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.07.2023 18:09

Kırşehir'de cevizin rekoltesinde kayıp yok

Cevizin anavatanı Kaman ilçesinde hasat dönemi öncesinde cevizin rekoltesinde kayıp olmadığı belirlendi.

Kırşehir'de cevizin rekoltesinde kayıp yok

Ziraat Mühendisi Behsat Bulanık, cevizin kalitesinde değişim olmadığını rekoltede de kayıp olmadığını söyledi.

Bulanık açıklamasında; "Kaman cevizi kalite yönünden üstün özelliklere sahiptir. Rekolte ve kalitede herhangi bir kaybımız yok. Türkiye'de en kaliteli cevizlerden bir tanesi Kaman ilçesinde üretilmektedir" dedi.

Cevizin yetişme döneminde büyümeye devam etmekte olduğunu anlatan Bulanık, "Üretici Kaman cevizinin sulaması ve üretmesine devam etmekte. İnşallah Türkiye'de en kaliteli cevizi üretecek ve kaliteyi koruyacağız" diye konuştu.

Kaman cevizi ince kabuklu yapısı, iç kalitesinin yüksekliği, alan özellikli oluşu ve Türkiye ortalamasının 1,5 katı verimi ile olması özelliğiyle önemli bir besin olarak biliniyor. 

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Yozgat’ta evinde uyuşturucu imal eden şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı
18:34
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
18:05
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın zirve yapacak
18:37
Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında
19:02
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
17:33
'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
FOTO FOKUS
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ