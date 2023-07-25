Kırşehir'de cevizin rekoltesinde kayıp yok

Ziraat Mühendisi Behsat Bulanık, cevizin kalitesinde değişim olmadığını rekoltede de kayıp olmadığını söyledi.



Bulanık açıklamasında; "Kaman cevizi kalite yönünden üstün özelliklere sahiptir. Rekolte ve kalitede herhangi bir kaybımız yok. Türkiye'de en kaliteli cevizlerden bir tanesi Kaman ilçesinde üretilmektedir" dedi.



Cevizin yetişme döneminde büyümeye devam etmekte olduğunu anlatan Bulanık, "Üretici Kaman cevizinin sulaması ve üretmesine devam etmekte. İnşallah Türkiye'de en kaliteli cevizi üretecek ve kaliteyi koruyacağız" diye konuştu.



Kaman cevizi ince kabuklu yapısı, iç kalitesinin yüksekliği, alan özellikli oluşu ve Türkiye ortalamasının 1,5 katı verimi ile olması özelliğiyle önemli bir besin olarak biliniyor.