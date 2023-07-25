Muş'ta kaldırımda bekleyen aileye traktör çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü traktör, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksek Okulu mevkisinde kaldırımda bekleyen aileye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, duvara çarparak durdu.
Kazada kaldırımda bekleyen Erkan, eşi Sevgi ve annesi Hüveyla D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erkan D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.