Bilecik'te çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Aranan Şahıslara' yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Bu kapsamda Bilecik genelinde yapılan operasyonda; çeşitli suçlardan haklarında yakalama emirleri bulunan toplam 3 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar alınan ilk ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Şahıslardan biri ifadesi akabinde mahkemeden serbest bırakılmış, 2 şahıs tutuklanırken, biri Gölpazarı Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna diğeri ise Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.