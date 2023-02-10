Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzedeler belediyeye bağlı Ahi Evran Parkı, Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Bilgi Evi ve belediye hizmet binasında ağırlandı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe merkezi ve dışında yardım talebinde bulunan vatandaşlara ivedilikle yardım edildiğini söyledi.



Kamu kurumlarıyla koordineli çalışmalar yürütüldüğünü ve ilçe genelinde 15 noktada yaklaşık 100 bin vatandaşa ulaştıklarını belirten Beşikci, şunları aktardı:



Depremde evleri hasar gören ve etkilenen vatandaşları ağırladık. Valilik koordinasyonunda geçici barınma merkezlerimizde ekiplerimiz bir yandan depremden etkilenenlere üç öğün sıcak yemek, hasta ve bebek bezi, mama, battaniye, hijyen paketi, giyim, su dağıttı, bir yandan da hasta olan kişileri hastaneye ulaştırdı, tedavi ve ilaç almaları noktasında destek oldu. İlçe genelinde 490 personel ile 15 farklı noktada vatandaşlara ulaştık.



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da 200 binden fazla insanın barınma, yeme ve içme ihtiyacının karşılandığını anlattı. Siirt Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde fırın işleten Ömer Tarhan, depremden etkilenen bölgelere ekmek gönderdiklerini söyledi. Dayanışmaya en çok bu dönemde ihtiyaç hissettiklerini dile getiren Tarhan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Tarhan, "Hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Biz de taş fırında çıkardığımız 3 bin ekmeği poşetleyerek ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla deprem bölgesine gönderdik. Bu yardımlarımız devam edecek" dedi.



Mardin Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Boğaziye Mahallesi'nde kadınlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki tandırlarda ekmek pişirdi. Kadınların paketlediği ekmekler, mahalle sakinlerinin temin ettiği araçlarla Adıyaman ve Hatay'a gönderildi.