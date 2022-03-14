Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe yakınlarında yaralı sülün görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan sülünü veteriner kliniğine götürdü.
Ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülünü bulunduğu bölgede doğaya bıraktı.
Etiketler: Siirt
Son Haberler
- 15:09
- 15:07
- 14:41
- 14:33
- 14:36
Sıradaki Haber
Yakutiye zabıtası marketleri denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz