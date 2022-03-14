Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yabancı uyruklu A.S'nin çantasında arama yaptı.

Aramada 100 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan O.T. ve M.Y'nin Gaziantep'ten getirdikleri uyuşturucuyu kentte satacakları bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların otomobilinde arama yaptı.

Aramada 1000 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.