Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosiklet ve motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, `Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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