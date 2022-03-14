Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kılılı Mahallesi'nde çiftçilerin kablo, boru ve trafolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgede önlem alan ekipler, Y.I. (27) ve R.K'yi (29) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bir miktar kablo ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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