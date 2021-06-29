İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle 19 eğitim binasının yatırım programına alındığını söyledi.

Projelerden bazılarının temelinin atıldığını, bazılarının da ihale aşamasında olduğunu anlatan Edip, yapılacak yatırımlarla kentin 50 yıllık ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak Ortaokulu, Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu, Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarının da aralarında yer aldığı 11 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını belirten Edip, "Bunların önemli özelliği, Siirt merkezde bulunan ve çoğu da çok yüksek sayıda öğrencinin devam ettiği okullar." diye konuştu.

Edip, yeniden yapılacak olanlarla 19 okulun kısa zamanda öğrencilerin hizmetine sunulacağını, çalışmalar için yaklaşık 200 milyon liralık bütçe ayrıldığını bildirdi.

Testler sonucu yıkılmasına karar verilen eski binaların yerine modernlerinin yapılacağını, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim görme imkanına kavuşacağını dile getiren Edip, çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Edip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar arasında 60 yıllık mazisi olan okullar bulunuyor. Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mazisi 60 yıla dayanıyor ve 'sanat okulu' diye tabir ediliyor. Bunlarda bir tarih vardı ama her şeyin bir ömrü olduğu gibi inşaatın da ömrü vardı. Bu okullarımızın mazisine yakışır şekilde yapılması gerekiyordu. Biz böyle bir karar aldık."

Edip, binaların yapımı sırasında öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Kırsalda öğretmenlerin barınma sorunu çözülüyor

Kentin kırsal bölgelerinde öğretmenlerin barınma sorunu yaşadığına değinen Edip, bu nedenle Şirvan, Eruh ve Pervari gibi yerlerde 48 lojman yapılacağını anlattı.

Edip, "İnşallah bunlar da bitince öğretmenlerimiz çantasını alıp yerleşecek. Çoğunun eşyasını biz vereceğiz. Sayın Valimizin böyle bir projesi var. Öğretmenlerimiz hiçbir barınma sorunu yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Kentte modern bir öğretmenevi inşa edeceklerini bildiren Edip, Baykan ilçesinde de 40 yataklı yeni bir öğretmenevi yapılacağını sözlerine ekledi.