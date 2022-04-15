Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve hırsızlıkların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Alan Mahallesinde 2 metre uzunluğunda 9 bahçe çiti direği çaldığı iddia edilen Y.A. devriye gezen ekipler tarafından, hırsızlıktan arama kaydı bulunan E.T. ise Kurtalan ilçesinde yapılan kontrollerde yakalandı.

Sakarya Mahallesi'nde durdurulan M.K'nin üst aramasında da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

