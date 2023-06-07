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Güncel
AA 07.06.2023 10:47

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Kurtalan ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüphelinin ev ve iş adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheliler yakalandı, 2 kilo 460 gram esrar, bir miktar eroin ile 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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