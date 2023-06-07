Prof. Dr. Yusuf Baran'a 'Bilim Diplomasisi Ödülü'

Uluslararası ilişkilere önemli katkılarda bulunan bilim insanlarını onurlandırmak üzere Dünya Bilimler Akademisi tarafından dört yılda bir verilen “Bilim Diplomasisi Ödülü 2022”nin sahibi Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran oldu.

Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilim diplomasisi alanındaki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çeken İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bilimin ve uluslararası bilimsel iş birliklerinin ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak küresel sorunların çözümü için kullanılması anlamına gelen 'Bilim Diplomasisi' ödülüne aday gösterildi ve söz konusu ödülü Türkiye’ye getirmeyi başaran ilk Türk bilim insanı oldu.

Rektör Baran’ın kariyerinin başlangıcından itibaren gerek ulusal gerekse uluslararası arenada bilim diplomasisi üzerine yaptığı çalışmaları jüri tarafından takdir edilerek bu ödül kendisine verildi. Rektör Baran, daha önce de 2016 yılında İtalya’nın Trieste kentinde düzenlenen “Bilim ve Diplomasi” ve 2018 yılında Amerikan Bilim İlerletilmesi Organiazyonu tarafından organize edilen “Bilim Diplomasisi ve Liderlik” programlarına tüm dünyadan seçilen sınırlı sayıda bilim insanından biri olmuştu.

Prof. Dr. Baran’ın 2018 yılı Kasım ayından beri rektörlük görevini sürdürdüğü İYTE, 2022 yılında, üniversiteleri değerlendiren ve derecelendiren Londra merkezli en saygın kuruluş olan Times Higher Education’dan yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen “2022 Asya Ödülü”nü Uluslararasılaşma alanında almıştı.

Dünya Bilimler Akademisi

Dünya Bilimler Akademisi, 1983 yılında İtalya'nın Trieste kentinde, seçkin bir bilim insanı grubu tarafından gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi amacıyla kurulan özerk bir uluslararası organizasyondur.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından “Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi” olarak resmen başlatılmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi için Dünya Bilimler Akademisi (UNESCO-TWAS), araştırma, eğitim, politika ve diplomasi yoluyla sürdürülebilir refahı desteklemek için çalışmaktadır.

2021 yılı sonu itibarıyla UNESCO-TWAS'ın 108 ülkeden 11'i nobel ödüllü olmak üzere 1300'den fazla seçilmiş üyesi bulunmaktadır.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran Kimdir?

11 Aralık 1977 tarihinde doğdu. 1998 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2002 ve Doktora derecesini 2006 yılında ODTÜ'den aldı. 2007 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Baran’ın çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40’ın üzerinde bilimsel araştırma projesi, 400’ün üzerinde yayınlanmış bilimsel eseri bulunmaktadır.

Bilim, teknoloji, diplomasi konulu ulusal ve uluslararası toplantı/ kongre/ forumlarda 400’ün üzerinde konferans verdi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Dünya Bilim Forumu, Bakü Forumu, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Yaşam Bilimleri Forumu, Bilim Diplomasisi, Bilim Liderliği, G20 Araştırma ve Dijital Bakanları Zirvesi gibi çok önemli toplantılara davet edildi ve konferanslar verdi.

Ödülleri

Dr. Baran’ın 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş ödülü bulunmaktadır. Bu ödüllerden bazıları;

2013 Yılında, Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl tüm dünyadan "akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve bilim ile dünyayı değiştirme potansiyeli" bulunan 40 yaşın altındaki 40 lider genç bilim insanına verdiği “Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”, 2014 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Organizasyonu’ndan “Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye’nin en Başarılı İnsanı Ödülü”, 2017 Yılında Türk Eczacılık Akademisi’nden, 2016 yılında Deneysel Hematoloji Derneği’nden, 2013 Yılında Bilim Kahramanları Derneği’nden ve 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nden “Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü aldı.

Dr. Baran, 2007 yılında doktora tezi ile “Yılın Tezi Ödülü”nü aldı. Dr. Baran, 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Onur Ödülü ve Ege Kalkınma Derneği’nden “İnovatif ve Girişimci Akademik Lider Ödülü”nü aldı.

Prof. Dr. Yusuf Baran, 2010-2015 Yılları arasında TUBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği, 2016-2021 Yılları arasında Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeler Ağı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2017 Yılları arasında Küresel Genç Akademi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler’in gelişme ilkelerini gerçekleştirmek üzere kurulan Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi kurucu üyeliği (2016 - ); Dünya Genç Bilim İnsanları Organizasyonu üyeliği (2015 - ); Dünya Ekonomik Forumu, Yılın Genç Bilim İnsanı Programı Üyeliği (2013 - ); “Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Programı”nın danışma kurulu üyeliği gibi birçok farklı görevi de yürüttü/yürütmektedir.

Prof. Dr. Yusuf Baran’ın çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, ve bilim ve teknoloji politikaları ve bilim diplomasisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Dr. Baran, 26 Kasım 2018 tarihi itibariyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.