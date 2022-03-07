Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce yapılan uygulamalarda üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen D.Y, Ş.T. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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