Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerinin terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için başlattığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, geçen hafta DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, terör örgütüne yönelik örgütsel eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.