Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri adliyede
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da geçen hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerinin terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için başlattığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri, geçen hafta DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda, terör örgütüne yönelik örgütsel eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz