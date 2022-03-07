Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Espiye ilçesinde öğrenciler arasında kitap okuma yarışması düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Espiye Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Espiye Okuyor" kitap okuma yarışması düzenlendi.
İlk, orta ve lisede eğitim gören 824 öğrencinin katıldığı yarışmada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
Espiye Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmanın organize edildiğini söyledi.
Karakayalı, katılım gösteren öğrencilere teşekkür etti.
Etiketler: Giresun
Son Haberler
- 11:58
- 12:01
- 11:49
- 11:46
- 11:42
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz