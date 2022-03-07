Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde uzun süredir takibe alınan İ.K., D.B. ve S.F isimli şüpheliler yapılan operasyon sonrasında yakalandı.

[Fotoğraf: İHA]

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 664 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.