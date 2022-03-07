Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 664 gram uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde uzun süredir takibe alınan İ.K., D.B. ve S.F isimli şüpheliler yapılan operasyon sonrasında yakalandı.
[Fotoğraf: İHA]
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 664 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Polis Sakarya Uyuşturucu
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