Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya Mahallesi'nde H.S'nin üst aramasında 5 liraya sarılı toz esrar, Batı Mahallesi'nde R.T'nin üst aramasında bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, Kilit-3 uygulama noktasındaki motosikletli D.İ'nin üst aramasında ise 10 liraya sarılı bir miktar toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.S, R.T. ve D.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:27
- 17:29
- 17:08
- 17:05
- 17:05
Sıradaki Haber
Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz