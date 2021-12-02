Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik "Narko-56 Uygulaması" başlattı.

12 mahallede metruk bina, meydan ve sokaklarda 153 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 27 araç kontrol edildi.

Uygulamada, 1 şüphelinin üst aramasında satışa hazır 25 fişek eroin ele geçirildi.

Gözaltına alına şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.