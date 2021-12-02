Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 03:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te sahibinin terk ettiği gözü görmeyen ayağı kırık eşeğe belediye sahip çıktı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahibinin terk ettiği bir gözü görmeyen ve bir ayağı kırık eşeği İslahiye Belediyesi koruma altına aldı.
Şerikanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı Demirel, İslahiye Belediyesini arayarak terk edilen ve çeşitli sağlık sorunları olan eşeğin barınağa götürülmesini istedi.
Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye giden İslahiye Belediyesi ekipleri, eşeği araca yükleyerek hayvan barınağına götürdü.
Hayvanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi.
Etiketler: Gaziantep
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