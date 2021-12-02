Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) -
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kaş ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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