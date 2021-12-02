Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçe beyaza büründü.
Mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
D-300 kara yolu yüksek kesimlerinde ise karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.
Öte yandan Kale ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.
Etiketler: Malatya Kar Yağışı
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