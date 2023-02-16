Siirt şehir merkezinde aile destek merkezinin açtığı kurslarda eğitim gören kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklar için diktikleri uyku tulumu ve oyuncakları deprem bölgelerine gönderiyor.



Atölyede deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak ve uyku tulumu ürettiklerini söyleyen aile destek merkezi koordinatörü Nurten Temiz, öğretmen ve gönüllü annelerin çocuklarıyla birlikte uyku tulumu ve oyuncak ürettiklerini dile getirdi. Temiz, “Depremde zarar gören 10 ilimize bizde aile destek merkezinde öğretmen ve öğrencilerimiz ile ürettiğimiz uyku tulumlarını ve oyuncakları deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderiyoruz. Deprem bölgelerine tekrardan göndermeye de devam edeceğiz” dedi.



Nazan Alhan adlı gönüllü ise “Buraya uyku tulumu ve oyuncak üretimi için geldik. Depremden etkilenen çocuklarımızın ısınması için ve onları sevindirebilmek için depremden etkilenen vatandaşlarımızın hepsine geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Tüm ülkemize geçmiş olsun” diye konuştu.