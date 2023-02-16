"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören çok sayıda aile kentteki yurt ve otellerde misafir ediliyor.

Buralarda kalan aileleri ziyaret eden MAÜ Çocuk Gelişimi Programından akademisyen ve öğrenciler, çocukların depremin neden olduğu travmayı atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor, onlara psikososyal destek veriyor.

Düzenlenen tanışma etkinliği, hikaye anlatımı, sanat çalışması, müzik ve oyun etkinlikleriyle çocukların yüzü gülüyor.

Depremzede çocuklara yönelik etkinlikler bir hafta sürecek.