Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars’tan soba ve yakacak odun deprem bölgesine gönderildi
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardahan ve Kars'tan hazırlanan yardım malzemeleri, afetten etkilenen illere gönderilmeye devam ediliyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde soba üretimi yapan esnaf, deprem bölgesine gönderilmek üzere imalatlarını sürdürüyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kars
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