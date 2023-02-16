Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, Manisa’nın Salihli ilçesinde, Avrupa Birliği Projesinde mevsimlik işçilerin bazı mahallelerinde kullanımına sunulan 17 konteyner prefabrik ev depremzedelere gönderildi.

Salihli’den gönderilen konteyner prefabrik evler AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak