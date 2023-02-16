Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da 17 konteyner evi depremzedeler kullanacak
Manisa’nın Salihli ilçesinde daha önce mevsimlik işçilerin kullanımına sunulan 17 konteyner prefabrik ev, deprem bölgesine gönderildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, Manisa’nın Salihli ilçesinde, Avrupa Birliği Projesinde mevsimlik işçilerin bazı mahallelerinde kullanımına sunulan 17 konteyner prefabrik ev depremzedelere gönderildi.
Salihli’den gönderilen konteyner prefabrik evler AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Manisa
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