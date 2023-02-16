Ardahan'da İnönü Mahallesi'nde Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezinde yardımların toplanma işlemi sürüyor.

Buradaki yardımlar, tasnif edilip paketlendikten sonra tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Ailelerin gönderdiği yardımlar arasında çocukların duygularını dile getirdiği bazı notlar da yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, çocukların çok içten duygularını notlara yansıttığını belirterek, "Çocuklarımızdan çok sayıda ve farklı yardımlar geliyor. Yardımları yaparken, aynı zamanda duygularını da kaleme döküyorlar. O bölgedeki kardeşleriyle paylaşıyorlar. Bu şekilde acılarını hafifletmeye çalışıyorlar." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise Küçük Sanayi Sitesi'nde soba üretimi yapan esnaf, deprem bölgesine gönderilmek üzere imalatlarını sürdürüyor.

Soba ustası Ali Yıldız, hayır yapmak için vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini söyledi.

Odun ve kömür yakılabilen sobaların üretimi için yoğun mesai yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Deprem gününden itibaren geceleri de mesai yapıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından birçok bağış yapıldı. Biz de oradaki insanlar ısınsın diye gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de Hamamlı bölgesinde yakacak odun hazırlayıp çuvallara doldurarak deprem bölgesine gönderdi.