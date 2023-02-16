Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler ile gönüllü kursiyerler, merkez bünyesindeki iki atölyede uyku tulumu ve kışlık giysi üretiyor.

Merkezin müdürü Harun Alparslan, depremin ardından ilk etapta ürettikleri eşofman, bere, kaşkol gibi malzemelerin deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Kurslarda uyku tulumu üretimine de başlandığını belirten Alparslan, "Depremin ardından arkadaşlarımız deprem bölgesi için bir şeyler üretmeye, onlarda faydalı olmaya çalışıyor. Geçen hafta yaklaşık 850 eşofman takımı, kaşkol ve bereler üretilerek deprem bölgesine gönderildi. Bu hafta da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde talep edilen uyku tulumlarının üretimine başladık."

Alparslan, kurslarda üretimi tamamlanan150 uyku tulumunun deprem bölgesine gönderileceğini sözlerine ekledi.