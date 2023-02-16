Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye sevk edilen Mehmetçik, afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.
Deprem sonrası Sinop'tan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yardım ve asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.
Mehmetçik, ilçede bir yandan depremzedelerin barınmaları için gönderilen çadırların kurulumunu yaparken, bir yandan da tır ve kamyonlarla ilçeye ulaştırılan insani yardım malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılmasını sağlıyor.
Mehmetçik, ayrıca ilçede asayişin sağlanması noktasında sık sık devriye görevi icra ediyor.
Sinop Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Al bayrağımızın gölgesinde biriz, beraberiz" notuna yer verilerek, Mehmetçiğe teşekkür edildi.
Etiketler: Sinop
Sıradaki Haber
Karaman'da hayırseverler, 32 dairede depremzedeleri ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz