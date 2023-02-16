Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, soğuk hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Rize'de 281, Artvin'de de 268 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleri ile yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.