Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize ve Artvin'de 549 köy yolu kardan kapalı
[Fotograf: AA]
Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, soğuk hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Rize'de 281, Artvin'de de 268 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleri ile yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.
Etiketler: Rize
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