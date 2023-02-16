Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan, "Çubuk Yardım Eli Platformu" tarafından hem deprem bölgesine gönderilmek hem de ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyalar düzenleniyor.

ÇubukPazarı altındaki 10 iş yeri de boşaltılarak, yardımların depremzedelere ulaştırılacağı "Esenlik Hayır Çarşısı"na dönüştürüldü.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Esenlik Hayır Çarşısı"nı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan bilgi aldı.

Çam, yürütülen örnek çalışma dolayısıyla Demirbaş'a ve belediye personeline teşekkür etti.

Depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çam, zorlu sürecin devlet ve millet dayanışmasıyla aşılacağını vurguladı.

Türk Kızılay'ı Çubuk Şubesince kurulan aşevinde de depremzedelere iki öğün sıcak yemek veriliyor.

Esenlik Hayır Çarşısı'ndan ihtiyaçlarını temin eden depremzede Yasin Güler, ilçeye üç aile olarak geldiklerini belirterek, "Çubuk Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, böyle bir düzen kurmuşlar. Sağ olsunlar hiçbir sıkıntı yaşamadan ihtiyaçlarımızı aldık ve bizimle ilgilendiler." dedi.

Kübra Gülhan ise Çubuk'a gelince iki duyguyu aynı anda yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bütün ülkemiz, milletimiz bizi o kadar mutlu etti ki gururlandık. Böyle bir ülkede yaşadığımız ve böyle bir milletle mensup olduğumuz için çok mutluyuz. Hem çok mutluyuz, bir o kadar da hüzün var yani böyle karma karışık duygular içerisindeyiz. Rabbim herkesten razı olsun. Devletimize, milletimize, buranın belediyesine, herkese çok teşekkür ederiz."

Hatay'daki tanıdıklarına ilçedeki evini açan Ali Özdoğan, Çubuk'ta depremzedelere yönelik yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi.

Esenlik Hayır Çarşısı'nda depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ben, Keçiören ilçesinde oturuyorum. Buraya geldiğimde açıkçası bu kadar sistemli bir şey beklemiyordum. İnsanlar çok rahat, burada istediklerine ulaşabiliyor. Çubuk Belediyesi'nin yaptığı bu sistem bütün Türkiye'nin örnek alacağı bir yardım sistemi olmuş. Allah razı olsun, gayet sistemli bir şekilde ilerleyen bir kurgu var burada. Belediye Başkanını ve çalışanlarını tebrik ediyorum."