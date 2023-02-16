Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehirli öğretmenler, depremzede çocuklar için seferber oldu
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden etkilenen çocuklar için Kırşehir'den Hatay'ın İskenderun ilçesine giden öğretmenler, çocuklara psikolojik destek sunuyor.
Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İskenderun'da bulunan çadır kentlere giden öğretmenler, okul öncesi çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler, eğitsel oyunlar ve psikososyal destek sağlayacak.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kırşehir
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