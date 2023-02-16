Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor
Artvin'den depremden etkilenen illere yardımların ulaştırılmasına devam ediliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanayi Sitesi esnafı iş birliğinde temin edilen 150 soba, temizlik malzemesi, su, çocuk bezi ve battaniye ile 25 seyyar tuvaletin yüklendiği 3 tır, bölgeye sevk edildi.
Etiketler: Artvin Deprem Kahramanmaraş
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