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Güncel
AA 29.12.2023 15:43

Siirt'te terör propagandası iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te terör propagandası iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 26 Aralık'ta merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen bir grubun yasa dışı sloganlar attığı, "suç ve suçluyu övmek" suçunu işlediği ve örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu grupta yer aldığı belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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