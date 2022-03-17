Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği" kapsamında sulama amaçlı kullanılan suların analizine yönelik çalışma başlatıldı.

İl sınırları içerisinde 13 yer üstü su kaynağından aylık ve 1 yer altı su kaynağından 3 aylık dönemler şeklinde düzenli olarak numuneler alındı.

Analizlerde, ildeki suların tarımsal kirlilikten etkilenmediği ve temiz olduğu tespit edildi.

Analiz çalışmalarının aylık dönemler halinde yapılacağı bildirildi.