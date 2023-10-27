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Güncel
AA 27.10.2023 13:07

Siirt'te sağlıkçılar İsrail'in saldırılarını kınadı

Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Siirt'te sağlıkçılar İsrail'in saldırılarını kınadı
[Fotograf: AA]

Şube Başkanı Vesim Eviz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik servisi önünde toplanan üyeler adına yaptığı açıklamada, Gazze'de vurulan ve yıkılan hastanelerdeki bebekler ve şehit olan sağlık çalışanları için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in uyguladığı soykırımı görmezden gelmelerinin imkansız olduğunu dile getiren Eviz, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sendika olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz. İki yüzlü Batı uygarlığı, Gazze'de başını kuma gömmüştür. İki yüzlü Batı bu vahşeti görmemektedir."

Filistinli Uzman Dr. Hüseyin Atvan da İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını belirterek, uluslararası toplumun harekete geçmesini beklediklerini belirtti.

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