Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.10.2023 12:32

Biga'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki cadde ve sokaklar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Biga'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Biga Belediyesi, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara, Kocabaş Çayı Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Ayrıca, Biga Kaymakamlığının, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılında tüm vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerine bayrak asmaya, Cumhuriyet'imizin coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz" çağrısından ardından birçok ev ve iş yeri kırmızı beyaza büründü.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ciddi bir hazırlık sürecini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl etkinliklerimizi her zamankinden daha coşkulu kutlamak istiyoruz. İlçemizde halkın katılımının olduğu, kurumlar arası yarışmaların yer aldığı çok sayıda etkinlik planladık. Etkinliklerimiz devam ediyor. Biga Kaymakamlığı olarak fener alayımız, resmi törenlerimiz, stadyum törenlerimiz başta olmak üzere ciddi hazırlık içindeyiz. Tüm vatandaşlarımız, etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizi basın yayın organlarından ve Kaymakamlığımıza ait duyuru sayfalarından takip edebilir"

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
Ardahan'da 225 üreticiye 112 ton "tritikale" tohumu dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Sedat Önal: Gazze'de siviller topyekûn kuşatma altında cezalandırılıyor
22:09
Ürdün: Gazze'ye yönelik kara savaşı gelecek için büyük insani felaket olacak
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum
22:09
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı kutlamaları
22:07
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam: Gazze'de iletişim tamamen kesildi
21:59
Lübnan'ın güneyinde evlerini terk edenlerin sayısı 29 bine ulaştı
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arkasında 'yeni koridor' mu var?
İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arkasında 'yeni koridor' mu var?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ