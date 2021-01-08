İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzaktan eğitime destek amacıyla gönderilen 38 bin kitapçığın ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılmak üzere tüm okullara gönderildiğini söyledi.

Eğitime destek çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Edip, "Merkez ve ilçelerde dağıtılan kitaplar öğrenciler için çok faydalıdır. Beceri temelli testler, öğrencilere peyderpey ulaştırılıyor. İl düzeyinde buna benzer çalışmalarımız var. Dezavantajlı öğrencilerimizin hepsine ulaşarak Siirt eğitiminin daha iyi yerlere gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

