Hazreti Muhammed'in Cebrail Aleyhisselam ile Ramazan’da karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabele, Siirt’teki tüm camilerde genç yaşlı herkesin katılımıyla ifa ediliyor.



Kılınan öğle namazının ardından mukabele halkaları oluşturan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i huşu içerisinde okuyor. İmam ve hafızlar Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okurken, mukabeleye katılan vatandaşlar da okunan ayetleri takip ediyor. Kimi vatandaşlar da okunan ayetleri huşu içerisinde dinliyor.



Yaklaşık 45 dakika süren cüzün okunmasıyla o günkü mukabele sona ererken vatandaşlar, asırlardır süren mukabele geleneğine katılarak mübarek Ramazan ayından en güzel şekilde istifade etmeye çalışıyor.





Mukabele sünnetinin yapıldığı camilerden biri olan Siirt Ensar Camii'nde bu etkinliğe katılan Doğan Demirel, bu sünnete yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Demirel, “Bugün burada mukabele okundu. Mübarek Ramazan ayında her yıl bütün camilerde mukabele okunur ve insanların camiye gelmesini sağlıyor. Allah bugünleri bir daha görmeyi nasip etsin. Ümmeti Muhammed’e yardım etsin. Ümmeti Muhammed'i bütün afetlerden kazalardan belalardan korusun. Rabbim bütün Müslümanların dertlerini, sıkıntılarını gidersin. Camiye gelmek büyük bir nimettir. Burada Kur'an okumak, dinlemek çok büyük bir nimettir. O nimetten hiç kimse kendini uzak tutmasın. Çocuklara da camilere gelmeyi Allah nasip etsin” dedi.Kur'an okumanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Sabahaddin Işıktaş, “Bugün öğle namazından sonra cemaatle birlikte mukabele okuduk. Buraya üç senedir geliyorum. Namaza geliyoruz, ondan sonra mukabele var zaten. Ramazan'da devamlı olarak geliyoruz” diye konuştu.