Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif kuvvette, Erzincan çevrelerinde orta kuvvette, Bayburt çevrelerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Bayburt’ta güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.