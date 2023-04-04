Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 20 bin 374 şahsın Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yaptı.

Sorgulanan şahıslardan 56’sının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 34 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.