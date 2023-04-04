Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta aranan 34 şüpheli tutuklandı
Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 56 kişiden 34’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 20 bin 374 şahsın Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yaptı.
Sorgulanan şahıslardan 56’sının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 34 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uşak
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