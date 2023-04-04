Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzköy Mahallesi mevkisinde Kızılırmak'ta denetim yaptı.

Denetimde, 3 metre boyunda 3 demir tekne, 6 kürek, 3 jeneratör, 3 balıkçı kepçesi, 20 metre uzunluğunda ağ ve farklı türde 650 balık ele geçirildi.

Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 zanlıya idari para cezası uygulandı.