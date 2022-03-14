Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş yerinden alüminyum merdiven, Batı Mahallesi'nde de bir araçtan matkap ve kablo çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri M.E. ve A.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.