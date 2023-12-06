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Güncel
İHA 06.12.2023 10:51

Siirt’te emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

Siirt'te Jandarma Genel Komutanlığına ait "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Siirt’te emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
[Fotograf: İHA]

15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek için “Trafik Araç Simülasyonu” programı düzenlendi.

Trafik güvenliğine ve emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek için öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

Kurulan mobil tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Uygulama sırasında trafik jandarma ekiplerince emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

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