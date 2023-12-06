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Güncel
İHA 06.12.2023 10:43

Bayburt'ta okul servisleri denetlendi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde okul servis araçları denetlenmeye devam ediyor.

Bayburt'ta okul servisleri denetlendi
[TRT Haber (Arşiv)]

Jandarma ekiplerince Adabaşı köyü mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin can güvenliği için servis araçları özenle denetlendi, şoförlere gerekli uyarılar yapıldı.

Bununla birlikte bulundurulması zorunlu olan 'Dur' yazılı levhaları kontrol edildi.

Ekipler, araç muayenesi yaptırmamak, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uymamak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin yapılması durumunda idari para cezası uygulanacağını sürücülere hatırlattılar.

Araçlarında can taşıdıklarını bu nedenle olması gerekenden daha hassas ve özenli davrandıklarını söyleyen şoförler, ekiplere kurallara uyduklarını söylediler. Şoförlere duyarlılığı için teşekkür eden ekipler ise denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini açıkladılar.

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