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Güncel
İHA 27.03.2024 12:52

Siirt'te dev turna balıkları tezgahta yoğun ilgi gördü

Elazığ Keban Barajı'nda balıkçılar tarafından yakalanan dev turna balıkları, Siirt'tin Kurtalan ilçesinde tezgahta yoğun ilgi gördü.

Siirt'te dev turna balıkları tezgahta yoğun ilgi gördü

Keban Barajı'nda balıkçılar tarafından yakalanan 1.60 cm boylarında 80 kiloluk dev turna balıkları yakalandı.

Kurtalan ilçesindeki balıkçı tezgahında görücüye çıkan dev balıklar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev balıklara merakla bakan vatandaşlar, balıkla birlikte fotoğraf çekip yakından inceledi. Balığa yoğun ilgi gösterildiğini ve bayağı dikkat çektiğini belirten balıkçı dükkanı sahibi Murat Tuaç, yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Balıkların Elazığ'dan geldiğini ifade eden Tuaç, "Biri 79, diğeri ise 80 kilodur. Geçen sene ucuzdu, et fiyatı ile aynı fiyattaydı. Bu sene bu balığın fiyatı 250 liradır. Bir saatte birini sattık. Bunun da yarısını satmışız yarım saate kadar kalmaz diğer yarısı da gider. Kafası, kuyruğu ve içini temizleyip satıyoruz. Bu balığı bir kişi aldı ve Ankara'ya gönderdi. Fotoğraf çeken, merak eden çok oluyor. Vatandaşlar sabahtandır kaç yaşında, kaç kilo, kaç metre şeklinde soru soruyorlar" dedi.

Balığa hayretle bakan müşteri Şakir Güçlü ise, "Çarşıdan geçerken bu balığı gördüm, ilgimi çekti. Geldik baktık. Balığı da çok tüketiyoruz. Maşallah çok güzel bir balıktır. Bereketli olsun" ifadelerinde bulundu.

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