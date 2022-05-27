Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Siirt Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Kızlar Tepesi'nde yemek yarışması düzenlendi.

Siirt'in yöresel lezzetlerinden kışlık dolma, perde pilavı, kitel ve bumbar ile 69 kişinin ana yemek kategorisinde yer aldığı, 19 kişinin de varak keek, imçerket ve aside tatlısı ile yöresel tatlı kategorisinde yarıştığı yarışmanın jürisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Özbay, sunucu Aynur Ayaz, Siirtli şef Erdal Türksoy ve şef Tahir Edebali yer aldı.

Yarışmacıların görselliğe önem verdiği ve tabakları süslediği yarışmada jüri üyeleri masalara konulan yemek ve tatlıları inceleyerek puanlandırdı.

Ana yemek kategorisinde Zeliha Oktayı bumbar ile birinci, Şerife Varol perde pilavı ile ikinci, Güler Esen ise kitel ile üçüncü, tatlı kategorisinde ise Aygül Gültekin aside tatlısı ile birinci, Leyla Yeşildağ imçerket ile ikinci, Zeynep Erkoyuncu da aside tatlısı ile üçüncü oldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turizm sektörünün süratle geliştiğini, yerli ve yabancı turistlerin beklentilerinin de çeşitlendiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Günümüzde turistler, artık daha farklı deneyimlemeleri talep eden, seyahatler yönünde daha bilgili, çevreye daha duyarlı, yöresel değerleri ve otantik özelliğini koruyarak sürdürülen, farklı kültürleri tercih etmekteler." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Gastronomik unsurlar, turistik destinasyonlara değer katan önemli unsurlardır. Siirt de farklı kültür ve medeniyetlerin derin izlerini taşımakla birlikte, eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra ülkemizin önemli mutfak kültürüne sahip bir ildir. Siirt'in astronomik değerlerinin, yörenin turistik tanıtımının önemli bir öğesi olarak ele alınması, otantik bir ortamda yöresel sunum şekillerine bağlı olarak, konuklara sunulacak mekanların oluşturulması, ilin sürdürülebilir gelişim stratejileri içinde yerini alması, ilimizin turizm pastasından daha çok yararlanmasına imkan sunacaktır."

Siirt'in büryan, kitel, perde pilavı, yöresel tatlı ve çorbaları, somut olmayan kültürel miras listelerine dahil edilecek nice yöresel lezzetlerinin bulunduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması, gastronomik rotaların belirlenmesi ve markalaşma çabalarına ağırlık verilmesi için daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve jüri üyesi Prof. Dr. Kamil Bostan tarafından verildi.

"Hepsi birbirinden değerliydi"

Prof. Dr. Kamil Bostan, AA muhabirine, Siirt mutfağını yerinde görme ve tatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Yarışmada 4 ana yemek ve 3 tatlının yarıştığını aktaran Bostan, "Hepsi birbirinden değerliydi. Siirt mutfağı denince perde pilavını, büryan kebabını biliyorduk. Tabi ki bunların tadına vardık ama Siirt'in daha ne zengin yemekleri varmış. İmçerket, kitel, aside tatlısı varmış. İnşallah bu yemek ve tatlılar Türkiye çapında bilinir. İnsanlar İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelir hem tarihi ve turistik yerleri görürler hem de Siirt mutfağını tatma fırsatı bulurlar." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de Siirt olarak Türk Mutfağı Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Bu kapsamda yapılan yarışmaya çok sayıda başvurunun olduğunu dile getiren Tekin, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

"Benim için güzel bir deneyim oldu"

Ana yemek kategorisi birincisi Zeliha Oktayı, yarışmaya önemli yemeklerden bumbar ile katılmaya karar verdiğini söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu ve yemeği severek hazırladığını belirten Oktayı, "Yarışmada kendime güveniyordum ama birinci olmayı beklemiyordum. Benim için güzel bir deneyim oldu, çok mutluyum." dedi.

Tatlı kategorisi birincisi Aygül Gültekin de un helvasının pekmezli halinin oluşturduğu aside tatlısıyla birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Yarışmada birinci olmayı hiç beklemiyordum. Tatlıyı beğenen bütün jüri üyelerine ve herkese çok teşekkür ediyorum." diyen Gültekin, yarışmanın oldukça güzel geçtiğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca açılan stantlarda büryan kebabı, dolma ve şemşemotik gibi yemekler ve fıstık, bal ve menengiç kahvesi gibi çeşitli ürünler sergilendi.