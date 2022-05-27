Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'a kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kentte dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.
Mayıstaki kar nedeniyle Ardahan-Artvin arasındaki tepeler ile Sahara mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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