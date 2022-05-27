Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, satışa arz eden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda; 8 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan eş zamanlı aramalarda; Satışa hazır 6 parça halinde toplam 9,53 Gram Metamfetamin, 65 adet Sentetik Ecza Hap, 2 adet Hassas Terazi, 4 adet Ecstacy Hap, 0.81 gram Esrar 1.57 gram Afgan Esrarı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.