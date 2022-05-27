Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'da Roma döneminden tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da, jandarmanın operasyonuyla Roma dönemine ait lahit, heykel, 2 sütun kaide ve tabanca ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Bolu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen baskında 1 lahit, 1 heykel, 2 sütun kaide ve 1 tabanca ele geçirildi.
Tarihi eserlerin, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.
Tarihi eserler, Bolu Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi; 1 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Bolu Jandarma Genel Komutanlığı
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